Grazia Mansueto, la madre del 32enne di Bastiglia (Modena) Adriano Pacifico, partito dall’Emilia in bicicletta verso Santiago di Compostela, ha ritirato la denuncia che aveva presentato in Francia per la presunta scomparsa del figlio. Gli ultimi aggiornamenti della vicenda hanno infatti ormai chiarito che l’uomo non è scomparso, ma sta invece continuando ad affrontare il percorso. A spiegarlo è la madre alla stampa locale, rientrata dalla Francia dove era andata a cercare il figlio dopo l’interruzione dei contatti avvenuta l’11 luglio scorso: “Ho visto la firma di mio figlio sopra il registro – spiega Grazia Mansueto dopo essere stata nell’ostello francese dove il 32enne risulta aver soggiornato martedì scorso -. Mio figlio avrebbe detto che sta facendo il cammino e vuole proseguire così, che vuole stare in silenzio con se stesso e che ha bisogno di questa di questa cosa”.

La firma è stata apposta il 19 luglio nel registro “Il riposo dei pellegrini” a Saint Gilles. “È accaduto tutto quello che i familiari degli scomparsi si augurano”, commenta l’avvocato Barbara Iannuccelli, che attraverso l’associazione Penelope assisteva la sorella di Adriano. “Avere un segnale, una prova che il proprio figlio stia bene, che non gli sia accaduto niente di male. La grande preoccupazione era dopo la videochiamata dell’11 luglio: da quel momento nessun contatto. Adesso sappiamo che è vivo, sta bene. È andato in ostello, anche una donna in una boulangerie ha detto che l’ha visto tranquillo e sorridente. Èaccaduto questo miracolo, uno su un milione, di rassicurare i familiari. Ora le ragioni di quest’isolamento dalla famiglia rimangono un fatto privato, ma tecnicamente non è più una scomparsa”.