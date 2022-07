Nuovo amore. Cupido ha colpito ancora e Valeria Marini ha un nuovo compagno: Eddy Siniscalchi. Lasciato il mondo dei reality, per la showgirl è alle porte una nuova esperienza televisiva sul palco. Tra costumi e trucchi, sarà nel cast di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. La sua vita privata, intanto, va a gonfie vele e lo racconta lei stessa.

“Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”, ha detto in un’intervista a “Novella 2000”. Siniscalchi è un imprenditore napoletano di 35 anni e, finora, era rimasto lontano dai riflettori mediatici, ma la Marini ne ha parlato compiaciuta e senza riserbo: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori. È un gran lavoratore, si alza alle 6 del mattino per seguire i suoi affari”. La soubrette è particolarmente attenta alla linea e pare lo abbia messo a dieta: “Prima era sovrappeso: l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare”.

Sebbene sia finalmente serena, la vita privata di Valeria Marini è stata un’altalena di emozioni contrastanti. In una recente intervista al “Corriere”, infatti, ha raccontato del suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori: “Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco”, ha spiegato. Poi, sulla presunta vendita di un suo appartamento per aiutarlo: “Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero. Ma anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono. Se quei soldi me li ha restituiti? Parliamo d’altro”.