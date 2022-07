Giacomo Seydou Sy, nipote dell’attore Kim Rossi Stuart, è stato arrestato a Roma. Il motivo? Prima ha provato a rapinare un passeggero sul tram 14, poi si è scagliato contro i carabinieri che, su segnalazione dell’uomo aggredito, lo avevano fermato. Giacomo Seydou Sy, figlio dell’attrice e scrittrice Loretta Rossi Stuart, è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, come riporta Il Messaggero. I fatti risalgono al 18 luglio, quando il 28enne è stato fermato in via Prenestina, nella Capitale, dopo una segnalazione di un passeggero di un tram che ha denunciato di avere subito una aggressione a scopo di rapina mentre si trovava sul mezzo.

L’intervento dei militari è avvenuto su segnalazione di un passeggero del tram 14, che ha spiegato loro di aver subìto un’aggressione a scopo di rapina del proprio marsupio a bordo del mezzo e che, respinto l’assalto e sceso dal tram, il presunto responsabile lo stava ancora seguendo lungo la strada. Quando i carabinieri sono arrivati, il sospettato li ha aggrediti con estrema violenza, tanto che uno dei militari ha fatto ricorso al Taser in dotazione per avere la meglio sul 28enne. L’arresto è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.