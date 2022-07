Il 29 giugno scorso, Cristina Chiabotto ha dato alla luce la sua secondogenita, Sofia. Prima di lei, il 7 maggio 2021, era nata invece Luce Maria; entrambe frutti dell’amore con il marito Marco Roscio. Di recente la showgirl 35enne si è lasciata andare ad alcune rivelazioni e, come riportato anche da Fanpage, ha raccontato sui social com’è andata la seconda gravidanza. “La vita con due bambine così piccole cambia molto. Soprattutto se con la seconda arriva anche il momento colichette, ma è il cambiamento più bello della vita che possa esistere”, ha esordito. In seguito, rispondendo ad altre domande dei fan incuriositi (617mila su Instagram), ha detto: “Il secondo parto è andato meglio del primo. Sono stati entrambi naturali ma Luce era pigra e non voleva uscire. Sofia ha scelto lei e ha anticipato di qualche giorno. La differenza più grande l’ho sentita per i punti. Con Sofia il recupero è stato più veloce”. “Il Covid? Sì, l’ho avuto al terzo mese di gravidanza. Sia con Luce che con Sofia. Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene”, ha scritto lei. “Immancabile” la domanda sui kg presi in gravidanza. “10, come nella prima“, la risposta secca di Cristina Chiabotto. Ex modella ed ex Miss Italia nel 2004, dal 2005 al 2017 è stata sentimentalmente legata all’attore Fabio Fulco (“Con lei ho toccato il fondo, mi ha fatto molto male”, ha dichiarato Fulco lo scorso anno). Dopo la fine della loro relazione, Cristina ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze nel 2019. 10 mesi dopo la nascita della primogenita Luce Maria, il settimanale Diva&Donna aveva parlato di una nuova gravidanza, che però non venne subito confermata. Poi, il 19 aprile 2022, l’annuncio: “Siamo emozionati e felici per questa dolce attesa, sono grata per tutte le meraviglie della mia vita”.