Ucciso sul set di Law & Order. Sembra un cortocircuito tra finzione e realtà, ma è tutto vero. Come riporta il New York Times un membro della troupe della celebre serie tv, Law and Order: Organized Crime, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco martedì mattina all’alba a New York. “Siamo rimasti terribilmente rattristati e scioccati nel sentire che uno dei membri della nostra troupe è stato vittima di un crimine questa mattina ed è morto”, hanno affermato NBC e Universal Television che producono la serie. La produzione ricorda poi che assieme alle forze dell’ordine stanno lavorando affinché le indagini si svolgano a tutto tondo per l’incomprensibile uccisione. Secondo le fonti ufficiali del dipartimento di polizia di New York l’uomo ucciso aveva 31 anni, si chiamava Johnny Pizarro e viveva nei Queens. La ricostruzione della sua morte risulta essere ancora lacunosa, ma secondo gli inquirenti Pizarro era seduto nella sua auto alle 5 del mattino a Brooklyn quando uno sconosciuto vestito con una felpa nera si è avvicinato, ha aperto la portiera e ha fatto fuoco. Le riprese delle serie sarebbero dovute iniziare proprio martedì scorso e Pizarro era lì per compiere dei sopralluoghi e mettere in sicurezza il set. Law &Order: Organized Crime è uno dei tre spettacoli del filone Law &Order in onda sulla NBC. Tutti e tre vengono girati sulle strade di New York