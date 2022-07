Il Napoli deve fare i conti con l’assalto di diversi club europei alla sua stella Victor Osimhen. In pole position pare ci sia il Bayern Monaco, i baveresi dopo aver ceduto Robert Lewandowski stanno cercando qualcuno che possa sostituire l’attaccante polacco. Secondo Claudio Raimondi, i campioni di Germania avrebbero presentato un’offerta ai partenopei di 120 milioni di euro nel tentativo di portare a Monaco di Baviera il nigeriano.

Data l’importanza dell’offerta il Napoli difficilmente potrebbe dire di no e sembra che la dirigenza azzurra abbia già pensato anche al suo sostituto. Sempre secondo il giornalista esperto di mercato di Sportmediaset, Aurelio De Laurentis è intenzionato ad aprire un dialogo con Jorge Mendes per far approdare Cristiano Ronaldo nel capoluogo campano. Per ora si tratta solo di una suggestione anche perché il vero ostacolo della trattativa non sono tanto i soldi per acquistarlo, ma piuttosto i diritti di immagine che il presidente napoletano è abituato a gestire in prima persona, ma sui quali CR7 difficilmente farà un passo indietro. Rimane il fatto che il suo agente da diverse settimane sta cercando una nuova squadra al portoghese che ha manifestato chiaramente la volontà di lasciare il Manchester United.