La procura di Milano aveva impugnato, ma la procura generale con una decisione che non potrà non destare clamore rinuncia al ricorso. E così la sentenza di primo grado per il processo Eni-Nigeria/Shell – verdetto che aveva innescato una polemica negli uffici giudiziari di Milano – diventano definitive. Le motivazioni del sostituto procuratore generale di Milano Celestina Gravina sono nettissime: La “mancanza di qualsiasi nuovo elemento per sostenere l’accusa“, un ricorso che non ha la forza “per un eventuale ribaltamento del principio dell’oltre ragionevole dubbio”, profili “incongrui e insufficienti” che restituiscono “diverse ricostruzioni possibili che sono lo specchio dell’assenza di fatti certi posti alla base della accusa e non di un accordo costruttivo che non si indica un alcun modo”.

Il ricorso era stato preparato dall’aggiunto Fabio De Pasquale – nei confronti dei 15 imputati, 13 persone e le società Eni e Shell, accusati di corruzione internazionale nel processo sulla presunta tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata dai due gruppi per aggiudicarsi la concessione da parte del governo della Nigeria dei diritti di esplorazione sul blocco Opl245. Imputati tutti assolti in primo grado perché il fatto non sussiste. La rinuncia all’impugnazione che aveva presentato la Procura è stata comunicata in aula dal pg all’apertura di udienza. Ciò comporta la conferma dell’assoluzione di primo grado per i 15 imputati che diventa definitiva. Si va avanti solo per gli interessi civili, ossia l’eventuale risarcimento alla Repubblica Federale della Nigeria.

Sulla sua scelta ha pesato anche la sentenza assolutoria passata in giudicato di Obi Emeka e Gianluca Di Nardo, ritenuti dal pm i mediatori della presunta tangente da lui ipotizzata. “Il pm continua a sostenere le sue posizioni come se nulla fosse accaduto – ha proseguito il pg -.Come se non ci fosse un’associazione passata in giudicato. E questa è una violazione delle regole di giudizio”. Nelle motivazioni di questo processo i giudici scrissero che mancava “la prova della corruzione” e che Vincenzo Armanna, ex manager di Eni, “non” era credibile”