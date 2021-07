Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha depositato il ricorso in appello per chiedere di ribaltare la sentenza con cui il tribunale di Milano lo scorso 17 marzo ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati per il caso Eni/Shell Nigeria, tra cui l’ad Claudio Descalzi. Anche la parte civile, il governo nigeriano, rappresentato dall’avvocato Lucio Lucia ha presentato, sempre oggi, l’atto di impugnazione. Leggi Anche Eni Nigeria, le motivazioni dei giudici: “Mancano prove certe sulla corruzione. Da procura richiesta irrituale su Amara”

Con il ricorso, depositato a ridosso della scadenza dei termini, il procuratore aggiunto ha chiesto alla corte d’appello di ‘riformare’ la sentenza con cui la settima sezione penale del Tribunale, al termine di un processo durato tre anni e con colpi di scena e tensioni che hanno determinato una frattura profonda tra giudici e pm, ha mandato assolti i 15 imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per il collegio, presieduto da Marco Tremolada, non è stata raggiunta la prova certa della presunta corruzione per ottenere la concessione dei diritti di esplorazione del giacimento Opl245.

Anche la parte civile, nel suo atto di impugnazione, ha chiesto la condanna degli imputati alle pene di giustizia, il risarcimento del danno da liquidarsi in un processo civile e una provvisionale pari a 1 miliardo e 92 milioni di dollari, importo della presunta tangente che per l’accusa sarebbe stata versata da Eni e Shell per finire nelle tasche dei politici nigeriani con ipotizzate retrocessioni ad alcuni manager e mediatori sia italiani che stranieri. La vicenda della Nigeria è una di quelle, assieme al caso dei verbali di Piero Amara, al centro della bufera che sta scuotendo non solo il palazzo di giustizia milanese ma l’intera magistratura italiana, con inchieste aperte, tra l’altro, dalla Procura di Brescia, dal Csm e anche dal ministero della Giustizia.