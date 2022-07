Solo un anno fa il gip di Roma aveva archiviato una denuncia per truffa nei confronti del creatore del metodo Life120, ma quello che non è diventato un processo penale ha invece avuto una ricaduta sul versante amministrativo. E come riporta Il Messaggero sul caso si è espresso il Tar del Lazio. Nel 2019 l’emittente GM comunicazioni, che trasmetteva il programma dell’ex giornalista Adriano Panzironi, era stata multata dall’Agcom per la somma di 264mila euro per aver “trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, ma aveva presentato ricorso. I giudici, con una sentenza del 28 giugno hanno confermato le motivazioni dell’Agcom e quindi la società dovrà pagare la sanzione. Panzironi era finito nel mirino perché nelle trasmissioni faceva affermazioni antiscientifiche su cancro e diabate.

L’Autorità Garante per le Comunicazioni, che è costituita parte civile anche nel processo penale per esercizio abusivo della professione medica, era intervenuta nel marzo del 2019 in seguito ad un accertamento condotto sul canale Life 120 Chanel. Le informazioni diffuse, secondo l’Agcom, potevano costituire un potenziale pericolo per la salute. Le testimonianze, infatti, “appaiono idonee a diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e di favore nei confronti degli integratori commercializzati da Adriano Panzironi, che prospetta la possibile guarigione anche da patologie gravi con evidenti possibili conseguenze dannose per la salute dei telespettatori”, sottolineano i giudici.

La GM comunicazioni ha presentato ricorso al Tar sostenendo l’eccesso di potere dell’Autorità e la violazione della libertà di stampa. Per i giudici è pericoloso collegare l’assunzione di meno zuccheri, l’attività motoria e la perdita di peso alla diminuzione o regressione di patologie gravi come tumori e patologie genetiche. In molte testimonianze andate in onda venivano riportate notizie di miglioramenti o guarigioni come quella di due genitori che hanno raccontato l’esperienza della figlia disabile con il metodo di Life 120 che “con gli integratori è migliorata”. Nel giugno del 2019 Panzironi, tra le polemiche, aveva presentato la sua dieta nel Palazzo dell’Eur.