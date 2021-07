La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Maria Paola Tomaselli ha archiviato definitivamente la denuncia-querela per truffa contro Roberto e Adriano Panzironi presentata nel 2018 dall’Ordine dei Medici del Lazio. La denuncia si riferiva a Life120, il regime alimentare che secondo i due fratelli dovrebbe far vivere le persone fino 120 anni grazie all’uso degli integratori prodotti dagli stessi Panzironi.

Panzironi, giornalista e volto della trasmissione Life120, era già stato multato dall’Agcom per 264mila euro nel 2019, dopo la sospensione dei suoi programmi tv e l’espulsione dall’Ordine dei giornalisti. Le sue idee, ritenute antiscientifiche, promettevano anche di curare malattie come il cancro e il diabete. Nonostante le sanzioni, Panzironi non ha mai smesso di professarsi “guru” di una dieta rivoluzionaria, arrivando persino a tenere un incontro dentro il palazzo dell’Eur a Roma.

Riguardo alla denuncia da parte dell’Ordine dei Medici, per il gip “non risultano sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa” e “le condotte poste in essere dagli indagati non possono qualificarsi quali ingannevoli non commercializzando i Panzironi prodotti diversi o con caratteristiche non conformi a quanto indicato”. Ancora, per il giudice le modalità online di vendita non appaiono tali da impedire controllo o verifica agli acquirenti” e infine “non risulta presentata alcuna querela da parte dei soggetti realmente legittimati in quanto destinatari” dello stile di vita Life 120.