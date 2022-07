Dopo il ricovero d’urgenza in seguito a un infarto, un sospiro di sollievo per Maurizio De Giovanni e per quanti gli vogliono bene. Lo scrittore è tornato a casa dopo la degenza dei giorni scorsi al Cardarelli di Napoli dove è stato operato per un’angioplastica perfettamente riuscita.

Ad annunciare il ritorno a casa del re dei gialli, come riporta Il Mattino, sono la moglie Paola Egiziano e il fan club ufficiale di De Giovanni con un messaggio semplice: “Casa!”, seguito da un cuore rosso. Numerosi i messaggi di affetto pervenuti in risposta al post, che ha permesso ai lettori (e agli spettatori: i suoi romanzi sono stati adattati in serie tv di grandissimo successo) dello scrittore di tranquillizzarsi.