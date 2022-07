Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è al mare e sfoggia un topless insieme all’amica Martina Taglienti. La 22enne ha usato due stelline a coprire i capezzoli: la regola social non permette infatti di mostrarli. Da qui il movimento Free The Nipple (sui social se ne vedono di tutti i colori, come si spiega la censura sul capezzolo?). Chiara Ferragni qualche giorno fa ha postato una foto sempre con seno scoperto e con due cuoricini sui capezzoli. La didascalia? Proprio “free the nipple”.

