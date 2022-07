Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati. Lo ha rivelato qualche giorno fa The Pipol Magazine. Il motivo? Lui non ha retto alla sovraesposizione mediatica. E a quanto pare, avrebbe lasciato la conduttrice con un messaggio. Pensare che la coppia si era fatta immortalare con Fedez e Chiara Ferragni (alla faccia della sovraesposizione mediatica) ed era poi stata ‘beccata’ da Chi in atteggiamenti teneri. Insomma, è finita. E secondo il sottobosco gossiparo che una ne sa cento ne suppone, pare che lei abbia destato interesse in Blanco. Lo scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Eppure Blanco è fidanzato con Martina Valdes e i due sembrano molto affiatati. Chissà. Ricordate le ‘lucherinate’?