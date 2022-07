Laura Cristofanelli, 41 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Bologna lo scorso martedì 12 luglio. Originaria di Mogliano, frazione La Macina, Macerata, si era trasferta nel capoluogo emiliano dopo gli studi. Nota nell’ambiente della moda, era direttrice dei casting in un’agenzia. Cristofanelli aveva sentito la mamma la sera di lunedì 11 luglio e le aveva detto di non sentirsi bene. I genitori l’hanno raggiunta a Bologna preoccupati della suo non rispondere al telefono. Hanno dovuto chiamare i Vigili del fuoco per aprire la porta della casa della figlia. Una volta lì, l’hanno trovata senza vita, probabilmente stroncata da un malore. Si attendono i risultati dell’autopsia. La notizia la dà il Corriere di Bologna. I funerali verranno celebrati venerdì 15 luglio nella chiesa di San Gregorio Magno a Mogliano.