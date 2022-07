Un fulmine a ciel sereno. A poche ore dai due grandi eventi “San Siro canta Max” si è rotto il sodalizio artistico tra Max Pezzali, il produttore Claudio Cecchetto e il manager e produttore Pier Paolo Peroni. A riportarlo è il quotidiano Il Messaggero. Tra i motivi che hanno spinto al divorzio della coppia più longeva del mondo della musica – a quanto risulta a FqMagazine – ci sarebbero motivazioni economiche. Ipotesi che sembra concretizzarsi per la dichiarazione di Peroni, rilasciate al quotidiano romano: “Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”. Cecchetto in questi giorni sui social ha continuato a pubblicare stories sull’evento di Milano di Pezzali, come nulla fosse. Ma i rapporti sarebbero già finiti da tempo.

Altro indizio arriva dal profilo Instagram della cantante Syria, moglie di Peroni. In data 11 giugno c’è uno scatto della coppia con alcuni amici e dietro la parete si intravede il disco di Platino de “Gli anni”, disco cult degli 883 del 1998. Il testo che accompagna lo scatto parla – in maniera sibillina – di amicizia e tradimenti: “Vicini alle persone che praticano l’allegria e dispensano un discreto senso dell’amicizia, quelle che sanno rivolgersi al prossimo con il dono della parola, senza pugnalarti alle spalle. Enjoy… saranno anni speciali!”. Poi dopo qualche settimana, stessa angolazione della foto, stessa parete, stessa casa ma manca il disco di platino del disco degli 883, la data è quella di ieri.

Non resta che aspettare ancora qualche ora per raccogliere le dichiarazioni di Pezzali. Domani pomeriggio è previsto, infatti, un incontro con la stampa prima del live e Pezzali potrebbe aggiungere qualche dettaglio sul divorzio musicale che lascerà il segno nel mondo della musica. Lo scorso 10 luglio l’artista allo Stadio Comunale di Bibione ha battezzato la data zero dell’evento musicale che ripercorrerà i 30 anni di carriera dell’artista di Pavia. Gli eventi “San Siro canta Max” si svolgeranno domani e sabato 16 luglio, davanti a quasi 100mila spettatori con alcune sorprese come la reunion di Paola e Chiara e la presenza dell’ex compagno di avventura degli 883, Mauro Repetto.