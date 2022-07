Le fa il taglio cesareo e intanto la violenta. L’incredibile vicenda di violenza sessuale è accaduta a Rio de Janeiro all’Hospital da Mulher di São João de Meriti. È lì che l’anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 32 anni, è stato arrestato con l’accusa di stupro dopo essere stato filmato di nascosto mentre metteva il pene nella bocca della donna dopo averla sedata pesantemente. Il dottor Bezerra, una sorta di novellino visto che le cronache riportano la sua attività in sala operatoria da non più di sei mesi, è stato colto in flagrante da una telecamera segreta che l’azienda ospedaliera aveva montato da tempo in quanto proprio a diverse sue pazienti Bezerra iniettava spesso più anestetico del dovuto. La scena dello stupro è avvenuta, tra l’altro, in una sala operatoria con attorno altri colleghi separati soltanto da una tendina chirurgica verde che separa il viso della paziente dal resto del corpo. Il video che circola online dura nemmeno un minuto, ma nel rapporto dell’ospedale si parla di “un’aggressione durata quasi dieci minuti”. La Health Foundation dello Stato di Rio de Janeiro e il Segretario di Stato per la Salute hanno dichiarato che sarà aperta un’indagine interna per adottare misure amministrative. Allo stesso tempo la polizia sta indagando rispetto alla possibilità che l’anestesista abbia già agito in questo modo di fronte al taglio cesareo o durante altre operazioni chirurgiche su altre pazienti.