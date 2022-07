Bagni in acque limpide e cristalline, gite in barca per esplorare la costa, selfie, relax e tanto divertimento. Dopo il matrimonio, la luna di miele di Alberto Matano e Riccardo Mannino procede a gonfie vele nella meravigliosa cornice dell’isola di Pantelleria. Il settimanale “Chi” ha pubblicato le foto della coppia che, dimenticati per una settimana gli impegni lavorativi in redazione e in cassazione, si gode il sole cocente e il meraviglioso mare della Sicilia. La rivista ha rivelato che i due sono ospiti nel resort di un amico: “Alberto e Riccardo, in luna di miele a Pantelleria, ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana”.

Una storia d’amore, coronata dalle nozze, che dura ormai da 15 anni e di cui il giornalista ha parlato in un’intervista a R101: “Una delle cose magiche della vita sono senz’altro gli incontri, il fatto che ci si riconosca in qualsiasi circostanza. Io ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti per la terza volta e io ho detto: ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.