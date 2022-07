“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. Così Sonia Bruganelli ha commentato, in un tweet, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un messaggio chiaro, neutrale, di critica al pullulare di pettegolezzi e provocazioni che circolano sul web.

L’eterno capitano giallorosso e la conduttrice del Grande Fratello Vip, infatti, hanno i riflettori di media e social puntati addosso ormai da diversi giorni. Schietta e pungente, la moglie di Bonolis ha creato spesso una frattura di opinioni tra i suoi followers: alcuni la sostengono, altri invece avversano la sua tesi. Non è la prima volta che accade, né sarà l’ultima. Recentemente, infatti, la Bruganelli ha attirato le attenzioni degli haters, pubblicando un post ironico sullo sciopero delle compagnie aeree nel quale sosteneva di preferire un velivolo privato: “Ad oggi preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.