Fabrizio Corona, da sempre, dice quello che pensa e non si risparmia a critiche (a volte troppo eccessive). È risaputo infatti che il “Re dei paparazzi” sia anche un regista dei giochi mediatici dei mondo dello spettacolo. Ricordate la presenza dell’ex fotografo al Grande Fratello Vip 3? Corona in quell’occasione fu invitato per avere un chiarimento con l’ex fidanzata Silvia Provvedi ma, sotto lo stupore di tutti, il confronto avvenne subito con la conduttrice di quell’edizione, Ilary Blasi. La Blasi dallo studio aveva rimproverato Fabrizio di aver usato espressioni offensive nei suoi confronti: “Ma sei tu a fare la vera figura del caciottaro!”, gli aveva detto. A cosa si riferivano in questa occasione? Perché Corona ancora oggi ha deciso di scagliarsi contro la conduttrice? Durante quella puntata ricorderete il riferimento temporale preciso da parte della Blasi: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, aveva tuonato la conduttrice.

All’epoca, quando lei e Francesco Totti stavano per convolare a nozze, il matrimonio fu messo in discussione a causa di un gossip alimentato dallo stesso Corona. Anche Totti nella sua autobiografia decise poi di spiegare il disguido a poche ore dalla cerimonia: “Poco prima delle nozze si era sparsa la voce che io avessi avuto una relazione con un’altra donna”. Tutto questo a causa di alcune dichiarazioni rilasciate ai tempi da Flavia Vento la quale asseriva di aver avuto un’avventura con il calciatore. Fabrizio Corona quindi decise di contattare lo staff di Totti sostenendo di avere tra le mani la seconda parte dell’intervista della showgirl. Ovviamente la proposta non tardò ad arrivare. L’accordo sarebbe stato quello di vendere direttamente a loro l’esclusiva (a detta di Corona con foto compromettenti dei 2 annesse) e non ai giornali per non alimentare ulteriormente il polverone mediatico. Per dovere di cronaca, va anche detto che da questa vicenda non sarebbero emersi mai dettagli utili per confermare la tesi di Fabrizio Corona (nonostante la volontà del fratello di Totti, Riccardo, nell’accettare l’acquisto del presunto gossip per mettere al sicuro Ilary e la sua famiglia). Ecco quindi il motivo dello scontro al Gf Vip. Alcuni punti erano rimasti in sospeso troppo a lungo. Oggi è quindi acqua passata? Non proprio. Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram l’ex “Re dei paparazzi” ha commentato le dichiarazioni della conduttrice rilasciate all’Ansa in merito alla separazione dopo 17 anni da Francesco Totti. Ecco le parole di Corona: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi: egoriferite e accusatrici”. E ancora: “Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Non contento, Fabrizio Corona ha deciso di rivolgersi con un appello ai giornalisti e ai paparazzi: “Forza, ora fate il vostro lavoro. Io ho smesso. Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli eccetera. Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi. Chi decide di fare parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro. PS: almeno in un momento di crisi hanno riaperto un mercato portando soldi (loro ne hanno già presi abbastanza) e lavoro per fotografi e carta stampata, un mondo che è in piena crisi”. Insomma…qui “lo show quando inizia e quando finisce” questa volta pare essere proprio Fabrizio Corona a dirlo!