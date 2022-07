Una mega truffa con vittime vip. Ci sarebbero anche il cantante Vasco Rossi e la conduttrice Federica Panicucci, l’imprenditrice Diana Bracco e la showgirl Simona Tagli tra le oltre 600 persone raggirate nell’imbroglio che ha portato al processo Maurizio Sacchi, 67 anni, con l’accusa di autoriciclaggio. Per l’amministratore delegato della Diamond Private Investiment (Dpi spa), che opera nel settore della vendita di pietre preziose come riporta Il Messaggero, il 24 ottobre inizierà il procedimento.

Secondo l’accusa l’imprenditore “vendeva diamanti a prezzi esorbitanti” e con la complicità di altre persone “vendeva diamanti a prezzi esorbitanti, in molti casi con la complicità delle banche – come si legge nel capo d’imputazione – attraverso le quali i prodotti venivano pubblicizzati in maniera ingannevole”. Avrebbe inoltre reinvestito parte dei profitti delle truffe per acquistarne altri e trasferire i milioni ricavati a conti correnti di società controllate”.