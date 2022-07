Alba Parietti ha voluto rendere pubblica una lettera per Ilary Blasi e Francesco Totti. Un post su Instagram con la foto del matrimonio dei due e un lungo commento sulla separazione: “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore come il vostro? Perché entrambi rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati, perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo. Quello che si dice: due belle persone. Dentro e fuori, l’immagine della fiaba, entrambi cenerentole ed entrambi principi”. Ancora, Parietti aggiunge qualche considerazione: “Figli meravigliosi, successo, bellezza, ricchezza e alla fine siamo, siete persone come tutti: come tutti nasciamo, amiamo, ci ammaliamo, moriamo , invecchiamo e cambiamo. Come tutti soffriamo e il dolore, il senso di sconfitta, di abbandono, di solitudine ci appartiene anche se spesso la gente, alcune persone, vedono chi fa questo mestiere e vive sotto i riflettori come un privilegiato, viziato a cui in fondo spetta la sua dose di fallimento per pacificare il conto con il destino. La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui è uno scotto che sembra dovuto ma è durissimo da pagare”. L’opinionista tv è amica della coppia, come precisa lei stessa: “Vi auguro conoscendovi nella vostra bontà, simpatia, generosità, di trovare la strada per la serenità, per continuare a volervi bene per il resto della vostra vita e di soffrire il meno possibile, ritrovando entrambi equilibrio, senza dovervi preoccupare per ciò che, chi vive di volgarità, cercherà di insinuare. Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima, affetto e condivisione. Le passioni finiscono ma i grandi amori contano per tutta la vita e diventano affetto, amicizia infiniti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)