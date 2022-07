Un divertente malinteso, che è subito diventato virale sul web e soprattutto su Tik Tok. All’ultima tappa del “Jova Beach Party“, presso Marina di Ravenna, Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata respinta da un bodyguard all’ingresso del palco. La donna ha immortalato casualmente il momento attraverso il suo profilo Instagram: mentre riprendeva il backstage del concerto, un uomo della sicurezza le si è avvicinato e, non avendola riconosciuta, le ha chiesto di indietreggiare. “Ma sono la moglie di Lorenzo”, ha risposto con garbo lei, sorridendo. Un uomo dello staff l’ha poi supportata, confermando la tesi. Il bodyguard l’ha così lasciata passare e lei si è scusata per l’inconveniente: “Non mi sono accorta che non avevo il pass al collo, grazie”.

Un legame duraturo e inscalfibile quello di Lorenzo e Francesca, che a Ravenna sono stati immortalati mentre lui le dedicava il brano “Raggio di Sole”, baciandola sulle labbra. Il fotografo? Claudio Cecchetto, produttore, conduttore radiofonico, amico di Jovanotti e tra i primi a credere nel suo talento. Francesca, invece, ha conosciuto Lorenzo quando erano adolescenti, a Cortona. I due si sono innamorati nel 1994 e sposati nel 2008. Insieme hanno celebrato traguardi, vissuto momenti felici e affrontato difficoltà. Tra queste, la battaglia contro il cancro della figlia Teresa, vinta solo l’anno scorso.

Una relazione, come tutte, caratterizzata da alti e bassi e che ha rischiato di sgretolarsi nel 2002, in seguito a un tradimento di lei. “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa – ha raccontato al tempo Jovanotti, convinto di voler perdonare la futura moglie – Alla fine, sia io sia Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi perdersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è più forte di tutto”.