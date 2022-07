Centomila euro da corrispondere entro 15 giorni. Tanto ha chiesto la boutique di Dior di Roma a Valentino come “risarcimento” per lo shopping “mancato” dei potenziali clienti della boutique. A riferire la notizia è Women’s Wear Daily, Wwd, testata di riferimento per il mondo della moda, secondo cui il retail manager di Dior Italia ha fatto recapitare al vicino Palazzo Mignanelli una lettera in cui si chiedeva il pagamento dei danni causati al punto vendita del brand francese venerdì 8 luglio, quando piazza di Spagna è stata chiusa per la sfilata evento della collezione di alta moda Valentino The Beginning. Il negozio di Dior in questione si trova infatti proprio all’angolo tra via Condotti e piazza di Spagna, a poche decine di metri dalla Fontana della Barcaccia: la piazza era stata transennata per tutta la giornata, per permettere prima l’allestimento e poi l’allestimento dell’evento che godeva del patrocinio del Comune di Roma. Il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, “aveva inviato una lettera prima dello show informando i rivenditori dell’evento e promettendo che il loro traffico pedonale non sarebbe stato ridotto, ma Dior ha sostenuto che i suoi clienti sono rimasti bloccati e reindirizzati dalla sicurezza“, si legge su Wwd.

Non solo, sempre secondo la rivista, nella missiva si sarebbe sottolineato anche il fatto che il tutto è successo di venerdì un giorno in cui i ricavi della boutique di Dior sono “sostanziosi” per questo il brand “adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i suoi diritti”. La cosa, neanche a dirlo, ha suscitato grande clamore e ha scatenato il dibattito sui social, dove c’era chi già addirittura parlava di “guerra tra i colossi del lusso”. Poi, però, è arrivato il colpo di scena: poco fa l’account Instagram “StyleNotCom” ha pubblicato un post in cui rivela che Dior avrebbe ritirato della richiesta di risarcimento. “Maria Grazia Chiuri è la direttrice creativa di Dior. Pierpaolo Piccioli di Valentino. Hanno lavorato insieme per quasi 20 anni – scrive la pagina -. Il dramma si chiude qui”. Sarà vero? Al momento sono tutte indiscrezioni: nessun commento ufficiale da parte dei due brand.