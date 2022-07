Ma Elon Musk quanti figli ha? Dopo che Business Insider ha scoperto che il ceo di Tesla ha avuto due figli (gemelli, ancora altri gemelli) da una partner apparentemente occasionale nemmeno un anno fa, la conta della prole sarebbe salita a 9. Questo è quello che scrivono tutti i tabloid anglosassoni, mentre la pagina Wikipedia del miliardario statunitense che sfidò Putin a judo (a proposito…) ne segnala addirittura 10. Ora proviamo a partire dal fondo per capire qual è la cifra esatte. Musk ha avuto due figli gemelli da Shivon Zillis, dirigente di Neuralink, società guidata da Musk, nel novembre 2021. Come molti ricorderanno a dicembre 2021 Musk diventò papà per la seconda volta nel rapporto avuto con la cantante Claire Boucher, in arte Grimes. La bimba, nata con maternità surrogata si chiama Exa Dark Sideræl (detta Y). Il precedente figlio dei due, nato nel maggio 2020 si chiama invece X Æ A-12 detto X. Insomma pressappoco durante il periodo pandemico Musk ha avuto 4 figli.

A questo punto torniamo indietro all’incontro con la sua prima moglie, l’autrice canadese Justine Thomas avvenuto a fine anni novanta. I due si incontrarono mentre stavano studiando alla Queen’s University in Ontario, Canada. Musk e Thomas si sono sposati nel 2000 e due anni dopo hanno accolto il loro primo figlio Nevada Alexander Musk. Bimbo che è morto tragicamente di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) quando aveva 10 settimane. Thomas e Musk hanno poi avuto una coppia di gemelli – Griffin e Xavier Musk – nel 2004 e tre gemelli – Kai, Saxon e Damian Musk – nel 2006. Al compimento dei 18 anni Xavier ha cambiato sesso e oggi si fa chiamare Vivian dopo aver tagliato ogni rapporto con il padre. È evidente quindi che Wikipedia mette nel totale anche il povero figlio morto nel 2002. Quindi Musk ha realmente 9 figli tra cui, appunto, due coppie e un terzetto di gemelli (!).