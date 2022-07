Tre fiocchi azzurri e adesso, finalmente il tanto desiderato rosa. Alcune foto abbracciati con un fumogeno in mano e, a corredo, una descrizione che parla da sé: “Principessa ti aspettiamo”, hanno scritto Alvaro Morata e Alice Campello in un post su Instagram, celebrando la loro felicità per la nascita della figlia. Migliaia già i commenti sotto il post: da Chiara Ferragni a Beatrice Valli, fino a Eleonora Brunacci Di Vaio. Poi un tripudio di cuori, emoji innamorate e auguri di buona vita: “Finalmente! Ci voleva una dolce bambina tra quei birichini”, scrive qualcuno; “Già immagino la bellezza di questa bambina”, esclamano altri festosi. I fan sono in trepidazione per l’annuncio del nome e le possibili reazioni all’arrivo di una sorellina dei gemelli Leonardo e Alessandro e del piccolo Edoardo .