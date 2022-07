Un traguardo alla volta. Dopo aver sfilato per Balenciaga durante la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture, Naomi Campbell si è laureata all’università per le Arti Creative di Londra. Niente abiti luccicanti o alta moda, ma un look per lei insolito: toga e tocco. A celebrare l’obiettivo anche la mamma Valerie Morris Campbell, che ha posato orgogliosa accanto alla figlia. Alla cerimonia per festeggiare i nuovi dottori, alla modella è stato conferito, a sorpresa, anche un dottorato onorario per i suoi innumerevoli contributi all’industria della moda.

Poi il lancio del cappello, come da tradizione, e l’emozione inevitabile per il raggiungimento di una importante meta. La Campbell ha anche tenuto un discorso di ringraziamento: Non arrendetevi mai, non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, di cambiare il corso di ciò che siete, la vostra visione e ciò che desiderate per voi stessi. Ho solo queste tre cose da dirvi per avere successo, sono tre D: dedizione, determinazione, direzione. Non mollate mai”.

La madre ha poi pubblicato sui social una foto di Naomi laureata. La modella ha posato con la toga nera e il tocco coordinato, coprendo una tuta beige firmata Burberry. Valerie Campbell ha sfoggiato, invece, un completo di seta arancione Burberry con una giacca e una cintura in tinta. Naomi è abituata al successo: modella e ora anche dottoressa