Il fidanzato della modella Sonia Ammar compare a sorpresa nel testamento di Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica scomparso nei giorni scorsi. E’ un colpo di scena l’apparizione del giovane manager Rocco Basilico fra gli eredi. E subito, come da manuale del gossip, l’attenzione si sposta anche sulla sua fidanzata. Come dire: piove sempre sul bagnato.

Chi è Sonia? Ha 23 anni ed è già una modella affermata. Sonia Ammar è apparsa in copertina su Vanity Fair e L’Officiel, ha sfilato per Miu Miu, Carolina Herrera e Chanel, è stata anche la prediletta di Dolce & Gabbana per una campagna sui millennials. Una carriera autonoma, decollata con un contratto firmato con la Img, la celebre agenzia di moda, nel 2016.

Ma ora i riflettori si accendono su di lei dopo l’apertura del testamento di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Perché, abbastanza a sorpresa, tra i beneficiari dell’eredità è comparso anche Rocco Basilico. E’ il giovane manager dell’azienda che ha presentato gli “smart glasses a Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook. Proprio durate un viaggio negli Usa ha incontrato Sonia. Los Angeles è stata galeotta: dal 2017 i due sono fidanzati.

Sonia non è una donna che ama vivere al traino. E’ fiera della sua indipendenza e la sua relazione con Basilico non è mai stata sbandierata. E’ nata nel 1999 a Parigi. E’ la figlia di un produttore cinematografico, Tarak Ben Ammar. Il padre ha fondato la Quinta Communications, la società proprietaria della Eagle Pictures. E’ la major che ha prodotto e distribuito “Il discorso del Re” di Tom Hooper, “Passion” di Mel Gibson, la saga di “Twilight”, “La Famiglia Addams” e fra gli ultimissimi “House of Gucci” con Lady Gaga. E’ stato grande amico di Bettino Craxi e socio di Silvio Berlusconi. Una famiglia imparentata, anche se alla lontana, con il primo presidente della Tunisia Habib Bourguiba.

Sfilate, passerelle, copertine. Per Sonia il successo è arrivato presto. La consacrazione, l’abbiamo rivelato, con Dolce&Gabbana e la loro campagna tutta dedicata ai millennials, nella quale ha posato davanti agi obiettivi insieme ad altre star internazionali come Zendaya. Ma Sonia è anche un’ottima cantante e un’attrice promettente. Poco più che bambina, nel 2013, era sul palco di un musical, Les Amants de la Bastille. Poi è comparsa nel film Jappeloup, tenera e delicata storia di un fantino che adotta un puledro che ha subito un grave infortunio e che, guarito, diventerà un campione. Ora è stata scelta per apparire nel cast di un film: Scream 5, ennesimo capitolo della saga horror creata da Wes Craven. Davanti al microfono, a Los Angeles, ha debuttato nel 2019 con il singolo “Joyride”, una storia d’amore. Nel videoclip appare sempre avvolta in un vaporoso e leggerissimo abito bianco.

Da qualche anno è fidanzata con Rocco Basilico. Anche per lui una carriera decollata da giovanissimo. E’ il figlio di prime nozze di Nicoletta Zampillo (con il finanziere Paolo Basilico), l’ultima moglie di Del Vecchio. E’ stato studente di Economia alla Cattolica di Milano, ha fatto il suo ingresso in Luxottica a soli 23 anni, nel 2013. Oggi è anche di chief wereables officer e amministratore delegato di Oliver Peoples, azienda leader di occhiali. Contraddistinti dallo stile, neanche a dirlo, di Los Angeles.

Quando è stato aperto il testamento, il suo nome è stato una sorpresa. Con lui è spuntato l’ottavo erede, con il 12,5 delle quote della cassaforte lussemburghese di famiglia. “È stata una proposta di mio marito quella di includere mio figlio Rocco nel testamento e io ho accettato volentieri“, ha rivelato la signora Del Vecchio. Ora la foto simbolo dell’amore tra Sonia e Rocco circola su tutti i media del mondo. Lui ha un paio di occhialoni scuri, lei fa l’occhiolino.