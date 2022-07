Tra Fedez e Achille Lauro, reduci dal successo di Mille con Orietta Berti della scorsa estate, è successo qualcosa? In molti se lo sono chiesto dopo l’assenza di Lauro al LoveMi, l’evento che ha riunito in piazza Duomo a Milano ventimila persone martedì 28 giugno e che ha consentito la raccolta fondi per i progetti di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Sul palco a cantare Mille insieme a Federico Lucia, infatti, c’era solo Orietta Berti, oltre a J-Ax, fondatore dell’evento insieme a Fedez. Così l’assenza di Achille Lauro non è passata inosservata. A spiegare il motivo, però, è intervenuto lo stesso marito di Chiara Ferragni che, in una diretta Instagram, ha specificato: “Lauro non è venuto perché aveva non so se un concerto, qualcosa. Ma ragazzi, ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. L’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello”.