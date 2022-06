Doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto a Budapest. Un fantastico Gregorio Paltrineri ha vinto la medaglia d’oro nella 10km di fondo. Dietro un altrettanto sensazionale Domenico Acerenza. La medaglia di bronzo è andata al tedesco Florian Wellbrock, che ha preceduto al fotofinish il francese Marc-Antoine Olivier.

È la prima storica doppietta per l’Italia in una gara maschile ai Mondiali di nuoto di fondo. “Un sogno”, ha commentato raggiante Gregorio Paltrinieri ai microfoni di RaiSport dopo l’impresa. “Primo e secondo era la cosa più bella che mi poteva capitare. Essere sul podio insieme è stupendo, sono 10 anni che ci alleniamo insieme ed è il mio miglior amico”. “La strategia era di lasciare sfogare Wellbrock per più di metà gara, io mi sono sempre rifornito e nell’ultimo 1500 ho tirato come in piscina”, ha aggiunto l’azzurro. “Torno con 4 medaglie, quasi bottino completo, sono contentissimo. Ero convinto di poter fare bene, per dimostrare a me stesso di poter ancora fare qualcosa. Mentre ti prepari ti vengono tante preoccupazioni, poi vedendo i risultati è una grande soddisfazione”, ha concluso.

Paltrinieri ha trionfato anche sul tedesco Wellbrock, arrivato primo nella 5km. È la quarta medaglia per il dio delle acque: ha vinto l’oro nei 1500 in piscina, il bronzo in staffetta di fondo e, appunto, l’argento nella 5 km.