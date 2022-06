“Non hai paura che cambi il tuo fisico con queste gravidanze?“. La domanda (che la dice lunga sulla costante e malsana attenzione al corpo) la fa una follower ad Alice Campello, 27 anni, influencer. Lei e il calciatore Alvaro Morata aspettano il quarto figlio. La risposta della Campello? “Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita… Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico. Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”. Per fortuna un punto di vista completamente diverso da quello dell’influencer Chiara Nasti (alla quale ha risposto a tono Anna Munafò).

