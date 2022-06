Furto in diretta Twitch. Una disavventura da film, quella occorsa al noto streamer Marco Ghino, 35 anni, conosciuto sulla celebre “piattaforma viola” come Erkole o “Arrogancer milanese”. Mentre era live insieme a un’amica dal Duomo, due uomini si sono avvicinati e lo hanno tratto in inganno. Uno lo ha distratto, chiedendo informazioni su Porta Venezia, l’altro gli ha sottratto lo zaino. Ad avvertire Ghino sono stati gli stessi followers (quasi centomila a seguirlo) che partecipavano alla diretta. Lo streamer è riuscito a fermare uno dei ladri, ma non a recuperare lo zaino, al cui interno, però – come specificato dallo stesso trentacinquenne – non vi erano oggetti particolarmente preziosi.