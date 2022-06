Ha scatenato il putiferio la notizia della Boiler Summer Cup, la vergognosa challenge di TikTok in cui “vince” chi conquista la ragazza più in sovrappeso. Ma il mondo del web è capace di creare qualcosa di decisamente migliore. Per questo, per rispondere alla Boiler Summer Cup, sulla stessa piattaforma cinese si sta diffondendo la Flower Summer Cup. Consiste nel regalare fiori per condividere messaggi di gentilezza verso il prossimo e verso se stessi. Decine e decine i video che si trovano su TikTok cercando “Flower Summer Cup”. “Trend o no, è stato bellissimo vedere tutti quei sorrisi. Abbiamo ancora tempo fino a settembre, iniziamo!”, ha scritto il creator Mirko Teriaca nella didascalia che accompagna il video in cui regala fiori. E altri, come lui, stanno partecipando a questa sfida. Importante, ma di cui forse si sta parlando poco. L’idea è stata di Maria, la “Ceo della Flower Summer Cup”, come ama definirsi lei stessa. “Chi regala più fiori ad una ragazza, vince. È una cosa più carina, non pensate?”, diceva la ragazza nel video pubblicato il 28 maggio scorso, quando la Boiler Summer Cup si stava diffondendo a macchia d’olio.

Ma anche in questo caso il web si è diviso. Qualcuno ha apprezzato l’idea mentre qualcun altro è andato su tutte le furie: “Perché non lo avete fatto anche lo scorso anno?”. Il riferimento è alla Hot Girl Summer Challenge, in voga nel 2020 ma soprattutto nel 2021. In quel caso per guadagnare punti bisognava “baciare uno sconosciuto”, “rifiutare un ragazzo”, “baciare più di 3 ragazzi in una sera”, “tenere per mano un ragazzo a caso” fino ad altre “sfide” più osé. I ragazzi si erano infuriati e per questo adesso non vogliono partecipare alla Flower Summer Cup. “È una cosa bellissima”, ha invece detto una ragazza nota su TikTok con il nickname di @labibliotecadidaphne. Anche lei ha ricevuto un mazzo di fiori dal team di TikTok Italia, che sta cercando di incoraggiare la Flower Summer Cup “diffondendo la bellezza delle diversità con il linguaggio dei fiori”. Le regole? 2 punti per le margherite, 5 per le violette, 7 per i girasoli e 10 per le orchidee. “Saranno contenti i fiorai”, ha ironizzato un utente.