Ha visto la sua fidanzata intenta a parlare con un cameriere fuori da un locale. Nessun approccio molesto, ma non lo ha accettato, così ha estratto la pistola e gli ha sparato. É successo ad Anzio, in piazza Garibaldi. L’episodio si è verificato domenica 19 giugno e tuttora non è chiara l’identità del responsabile, sulla quale stanno indagando i carabinieri.

Secondo le informazioni apprese e riportate da Fanpage.it, era l’alba e il cameriere era fuori dal locale, dopo aver finito il suo turno. A quel punto si sarebbe fermato a parlare con una donna, una chiacchierata con qualche scambio di battute. Vedendoli insieme il compagno di lei si sarebbe infastidito, probabilmente ubriaco e avrebbe deciso di sparargli, colpendolo alla gamba.

L’uomo ferito non è in pericolo di vita: è stato ricoverato all’ospedale Riuniti e ne avrà per venti giorni. Ascoltato dai militari ha spiegato di non conoscere l’aggressore né la sua compagna. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni, ma nessuno di loro ha saputo fornire l’identità dell’uomo.