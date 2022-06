L’Andalusia sceglie i Popolari. Secondo l’exit poll di Gad3 per la televisione pubblica spagnola Tve, il Partido Popular governerà in tranquillità nella regione meridionale spagnola dato che sembra scontata la maggioranza assoluta per la formazione di centrodestra che, si legge, dovrebbe ottenere tra i 3 e i 6 seggi in più dei 55 necessari per ottenere la maggioranza dei seggi dell’aula. Cala ancora il Partito Socialista di Pedro Sanchez che, rispetto ai 33 scranni controllati fino ad oggi, ne perderebbe dai 3 ai 7. E non c’è stato l’exploit del partito di estrema destra Vox che migliora comunque la sua posizione, guadagnando da 1 a 3 seggi rispetto ai 12 dell’ultimo mandato, ma senza far registrare un significativo balzo in avanti.

Se lo spoglio dovesse confermare i numeri degli exit poll, dopo queste Regionali i Popolari avranno seggi sufficienti per governare di nuovo, ma stavolta in solitaria, senza la necessità di ripetere la coalizione con i liberali di Ciudadanos dell’ultima legislatura. Questi ultimi, secondo l’exit poll, sono in picchiata e perdono addirittura tutti i 21 seggi che detenevano sinora, rimanendo fuori dal Parlamento regionale. Netta sconfitta per i partiti alla sinistra del Partito Socialista (Psoe): la coalizione Por Andalucía (integrata, tra gli altri, da Podemos e Izquierda Unida) otterrebbe appena 4-5 seggi, mentre Adelante Andalucía non supererebbe i 3. Nella scorsa legislatura, le forze della sinistra unite in coalizione avevano 17 seggi.

Un altro exit poll, pubblicato dal quotidiano conservatore La Razón, assegna invece al Pp tra i 48 e i 52 seggi (al di sotto della maggioranza assoluta), mentre a Vox tra 15 e 18. I socialisti raggiungerebbero invece tra i 31 e i 33 seggi. Simile quando pubblica il sondaggio della testata digitale El Español, che attribuisce al Pp 47-50 seggi, a Vox 17-20 seggi e al Psoe 26-29 seggi.

“Le sensazioni sono buone. Vedo possibile una vittoria del Partito Popolare, ma il resto dipenderà da molte circostanze” è il primo commento del candidato popolare, il governatore uscente Juanma Moreno.