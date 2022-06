Dice Amber Heard: “Lo amo ancora”. Risponde Johnny Depp: “Non si rassegna, vuole solo continuare a litigare”. Ancora una schermaglia tra i due attori. Dopo la sentenza del tribunale della contea di Fairfax in Virginia, dopo sei settimane di processo e tredici ore di deliberazioni in camera di consiglio, era difficile immaginare che il processo mediatico non lasciasse strascichi. Lui, Johnny Depp, si sta rilassando dopo la battaglia legale suonando con gli amici, Jeff Beck per primo. Lei, Amber Heard, ha rilasciato qualche giorno fa, il 14 giugno, un’intervista alla Nbc in cui ha ammesso: “Io amo ancora Johnny. Lo amo con tutto il cuore”. Così i due protagonisti del processo delle star affrontano il periodo che segue la sentenza. Rovinosa, per Amber. Dovrà pagare più di otto milioni a Depp. Denaro che, ha già fatto sapere, non ha.

Ovviamente la rivelazione della Heard ha ottenuto grande spazio su tutti i media. E l’ex marito? Non se n’è stato zitto. Ha risposto. Anche se, evidentemente su consiglio dei suoi avvocati, l’ha fatto con una nota ufficiale. Che loro hanno verificato parola per parola. Leggiamola e analizziamola, questa risposta. “Amber e il suo team di avvocati stanno re-immaginando la battaglia legale ed è un peccato perché, mentre Johnny sta cercando di voltare pagina, lei continua a ripetere, re-immaginare e rilitigare su questioni che sono state già decise in tribunale con un verdetto inequivocabilmente a suo sfavore”.

Perché queste parole così dure? Perché l’intervista della Heard all’emittente televisiva non contiene solo una nuova dichiarazione di sentimenti verso “Jack Sparrow”. Ma anche la determinazione di non arrendersi all’evidenza e di tornare alla carica. In particolare, ha spiegato di avere nel cassetto nuovi elementi che potrebbero inchiodare Depp e che intende utilizzare in futuro. Quali in particolare? “Appunti che il mio analista ha preso `in diretta´ dal 2011”. In quelle pagine sarebbero annotati tutti gli abusi di Depp: “Fin dall’inizio della relazione”. E’ evidente: l’attrice e i suoi avvocati stanno meditando il ricorso. Nonostante i media abbiano rivelato che Depp potrebbe anche rinunciare al risarcimento: “E’ felice per aver riconquistato la sua dignità, era la cosa che gli interessava davvero”.

Lei, insomma, continua nel gioco delle sue contraddizioni. Racconta di amare Johnny, ma poi rinnova ancora una volta le accuse. Che non sono state credute in aula. Un giurato, intervistato senza rivelarne il nome, lo ha spiegato chiaramente. Ha detto che durante la discussione in camera di consiglio, lui e i colleghi hanno percepito le affermazioni di Amber come “lacrime di coccodrillo”. Niente da fare. L’attrice ha di nuovo proposto se stessa come vittima: “Ho cercato di far funzionare al meglio un rapporto incrinato, ma non ci sono riuscita”. Ha parlato del suo futuro: “Voglio fare la mamma a tempo pieno della mia bimba Oonagh Paige, che ha un anno”. E ha anche parlato di quella giuria che non le ha creduto: “Non li biasimo, anzi li capisco”. Quale il motivo? “Johnny è un personaggio molto amato e le persone pensano di conoscerlo: è un attore fantastico”.

Anche i social, ha spiegato, le sono stati ostili, con i post dell’ex marito che hanno ricevuto 20 miliardi di visualizzazioni: “Ho ricevuto un trattamento non equo. Ma non mi importa che cosa pensano le persone di me o come giudicano ciò che succedeva nella mia casa, nel mio matrimonio”. Una sola ammissione: “Ho fatto e detto anche io cose orribili, in quella che è stata una relazione brutta e bella”. La risposta di Deep è stata gelida: “Lei vuole solo continuare a litigare”. Nel frattempo, si dedica più alla musica che al cinema. Ricordiamo: la star di “Pirati dei Caraibi” si è esibito a sorpresa il 29 maggio a Sheffield insieme al chitarrista Jeff Beck. Da lì è nato un progetto: accompagnarlo alla chitarra almeno in alcune esibizioni. Detto fatto: saranno insieme anche in Italia. L’ex Yardbirds ha annunciato che nella data conclusiva del suo tour in Italia, il 21 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, Johnny salirà sul palco con lui. E’ scontato che ci sarà un brano in scaletta: i due sono già stati stretti collaboratori e hanno pubblicato nell’aprile 2020 la cover di John Lennon “Isolation”.