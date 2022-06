“Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto”, queste le parole con le quali Justin Bieber ha annunciato di avere un virus che, come spiegato a FQMagazine dalla dottoressa Antonella Castagna primario Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, “nelle persone che hanno contratto la varicella, non viene eliminato ma rimane dormiente nei gangli sensitivi del sistema nervoso e può riattivarsi in presenza di alcuni fattori di rischio“. Ora a parlare ai media è la moglie della popstar, Hailey Bieber Baldwin, intervistata da Good Morning America: “Cerco di guardare il lato positivo, e cioè che questo ci sta avvicinando tanto. Lo stiamo affrontano insieme, siamo accanto l’uno all’altra e ci sosteniamo a vicenda. Vivere una cosa del genere rafforza i rapporti”. Haley ha precisato che “Justin si sente molto meglio è un periodo davvero terrificante e imprevedibile ma starà bene e si riprenderà“. Il riferimento è anche al fatto che solo pochi mesi fa, lei ha avuto un ictus. Ancora, la modella 25enne ha spiegato: “Attraversare tutto questo sotto gli occhi di tutti in qualche modo ti costringe a reagire e a dimostrare chiarezza in modo che la gente capisca cosa stai passando. Anzi credo che parlarne abbia innescato tanti dibattiti sociali”.