Mentre Top Gun: Maverick macina incassi nelle sale mostrando una certa nostalgia nei cuori degli spettatori, l’amore nato sul set di Mission Impossibile 7 arriva al capolinea. Va da sé che stiamo parlando di Tom Cruise. L’attore si è innamorato della collega Hayley Atwell, 20 anni più giovane, sul set della famosa saga. Una storia iniziata nel 2020 e ora, stando al Sun, finita. E dire che alla presentazione del secondo capitolo di Top Gun i due erano apparsi insieme. Forse già da amici, come hanno dichiarato di voler rimanere. Atwell ha lavorato con Woody Allen e nel 2011 ha interpretato Peggy Carter nell’adattamento di Capitan America. L’attrice interpreta il ruolo di Peggy Carter anche nelle serie televisive della Marvel come Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter.