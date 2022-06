Il primo tempo è vinto: Stefano Tacconi lascia l’ospedale di Alessandria domani (mercoledì). Ad annunciarlo il figlio Andrea che attraverso i social sta tenendo aggiornati i fan in apprensione per l’ex portiere della Juventus, da quando è stato colpito da emorragia cerebrale per rottura di aneurisma lo scorso 23 aprile ad Asti, dove si trovava per partecipare ad un evento benefico. “Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della vita la sta vincendo. Una forza della Natura”, ha scritto Andrea sui social.

Nelle scorse settimane i primi segnali di ripresa: prima un gesto, poi gli sguardi, poi un nuovo intervento che – come ha informato Andrea Tacconi – era parte del percorso riabilitativo stilato dai medici per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, e infine un biglietto scritto dal papà con la sua iniziale e quella della moglie, unite da un cuore. Ora finalmente l’ex numero 1 bianconero potrà lasciare l’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per avviare la riabilitazione in un centro specifico.