Mesi e mesi passati a studiare. Ore e ore di sacrifico per l’ambito traguardo…buttate. Sì, letteralmente, e a ragione: le Domeniche Bestiali non sono per i saputelli, magari per i furbetti sì, ma bisogna essere ruspanti, genuini. E bisogna essere pronti anche a ogni evenienza in quella palestra di vita che sono i campi di calcio delle serie minori, anche a fare tutt’altro rispetto al motivo per cui si è presenti. Pronti a ogni evenienza, sì, che poi però ci si debba saper trattenere di fronte a un’urgenza pure è un dato, che altrimenti si fanno danni e non va bene. Non va bene perché le Domeniche Bestiali sono un sogno, e i sogni non vanno distrutti anzi, bisogna aiutare a realizzarli.

DOV’È LA TUA BORRACCIA ADESSO?

Ricordate Pickford nella finale degli Europei, con gli appunti sui rigori avversari scritti sulla borraccia? Ebbene ha fatto lo stesso il portiere del Doncaster, squadra di League Two (quarta serie inglese) impegnata contro il Crewe nella semifinale playoff. Il giovane portiere Lo Tutala aveva un foglio dettagliatissimo sulla sua borraccia, ma l’estremo difensore avversario Stryjek se n’è accorto, ha preso la borraccia e l’ha fatta volare in curva. Il Crewe ha vinto ai rigori, e un tifoso ha trovato la borraccia, mostrando sui social l’attentissima analisi di Lo Tutala.

IN CONTINENTE

Dall’Inghilterra ritorniamo in continente, nel bergamasco per l’esattezza, con la squalifica da quattro giornate comminata a Samuel Previtali del Pontida Briantea, Seconda Categoria Lombardia. Il motivo? Come si evince dal referto dell’arbitro, poi trasmesso al giudice sportivo: “Mentre effettuava riscaldamento, a bordo campo, urinava in un angolo del recinto di gioco”. Un classico, come evidenziato in questi anni di Domeniche Bestiali, che presto si attrezzerà per fare corsi di formazione su come spiegare ai calciatori che no, non si può fare la pipì in campo.

È IL GIUNTO!

I tecnicismi ci piacciono, diciamo la verità, specie quando sono assai tecnici, da officina quasi quanto un calendario Pirelli. Perciò è degna di nota la multa da 100 euro al Lmv Urbino Calcio, Eccellenza Marche, “Per aver alcuni propri sostenitori, in occasione dell’esultanza a seguito dei gol segnati, causato la rottura di un giunto del cavo della recinzione sotto il settore riservato ai tifosi ospiti”. A certificare il danno al giunto un parente del duo comico Pio e Amedeo.

AL PRESIDENTE NON FARE MAI SAPERE CHE PER VINCERE CI VUOLE L’INFERMIERE

La metrica imponeva l’utilizzo della figura dell’infermiere, ma in realtà parliamo di un medico. Un medico protagonista in Serie D brasiliana, ma non per meriti legati alla sua professione. Sulla panchina della Brasiliense c’è Luiz Estevao, che impegnato contro il Brasilia stava pareggiando 0 a 0: un risultato poco gradito al presidente che, come spesso accaduto nel corso del campionato ha mosso diverse critiche al suo mister. Estevao, stanco di quella situazione, si è dimesso tra il primo e il secondo tempo abbandonando la squadra. A guidarla allora ci ha pensato il medico sociale, il dottor Jorge Bolivar, e la squadra ha vinto la gara in trasferta. Qualche presidente di Serie A pare ci stia già pensando.

APPELLO A GUARDIOLA

Il nostro amato Eziolino Capuano, che ha portato il suo Taranto ai playoff di Serie C, maestro di tattica e di comunicazione ha saputo ancora una volta prendersi il palcoscenico nazionale e internazionale con una delle sue perle: commentando il sorteggio che vede la sua squadra impegnata contro il Vicenza, tra le compagini più forti della manifestazione, ha dichiarato che “Allo Iacovone farebbe fatica pure Guardiola col Manchester City”. Noi a questo punto vogliamo prova provata, e più che altro abbiamo questo sogno: Guardiola accetti il guanto di sfida e alla conclusione di Premier e Playoff venga a Taranto a giocare un’amichevole contro Eziolino.