Luis Suarez e Juventus, un’altra volta. Nell’estate del 2020 finì malissimo, con l’affare saltato e l’inchiesta sull’esame “farsa” sostenuto dall’attaccante uruguaiano all’università di Perugia per ottenere la certificazione linguistica utile ad avere la cittadinanza italiana. Il Pistolero nel frattempo finì all’Atletico Madrid: un primo anno ancora da 21 gol, un secondo con più difficoltà e 13 reti segnate. Il suo contratto però è in scadenza a fine giungo e Suarez cerca quadra. Per questo i suoi procuratori hanno pensato di bussare ancora una volta alla porta dei bianconeri.

La Juventus è alla ricerca di un vice–Vlahovic e l’esperienza di Suarez potrebbe fare molto comodo ad Allegri in un reparto con poche altre certezze: Chiesa è atteso al rientro, Morata potrebbe partire, Dybala deve essere sostituito. Il problema, questa volta, riguarda soprattutto l’ingaggio: l’uruguaiano ha 35 anni ma, scrive SportMediaset, chiede 5 milioni di euro netti a stagione. La cittadinanza italiana invece dovrebbe essere un problema superato: la casella da extracomunitario è libera, la Juventus però vorrebbe occuparla con il nome di Angel Di Maria. Suarez, insomma, resta un piano B.

Nel frattempo, a Perugia è ancora nella fase preliminare il procedimento nei confronti di Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell’università per Stranieri, dell’ex direttore generale Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e dell’avvocato della Juventus Maria Turco, imputati a vario titolo di falso ideologico, materiale e rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda dell’esame “farsa” di Luis Suàrez: nel procedimento l’università è stata individuata come parte offesa.