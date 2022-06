Il Milan il suo tentativo l’ha fatto. Un’offerta alla Roma è arrivata, si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Maldini e Massara ci vogliono provare, senza esagerare, ma chissà mai che la strategia funzioni: Nicolò Zaniolo ha 22 anni e andrebbe a colmare il vuoto sulla fascia sinistra, dove in rosa non ci sono giocatori all’altezza del rendimento offerto da Rafa Leao dall’altra parte del campo.

A svelare l’esistenza della trattativa è il quotidiano romano Il Tempo, che riporta anche un altro particolare: per ora, l’offerta rossonera è stata subito rispedita al mittente. La Roma ha in mente altre cifre, Zaniolo partirà solo se sarà utile a fare cassa. Il prezzo è stato fissato a quota 80 milioni, con possibilità di scendere un po’. La proposta del Milan però è completamente sballata rispetto alle aspettative giallorosse, che non vogliono nemmeno contropartite.

Tutto finito? Non è detto. Mourinho a breve deciderà se puntare ancora sul talento irrequieto di Zaniolo. Il tecnico porteghese, riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe giocatori con più gol nelle gambe da affiancare ad Abraham. Allora il numero 22 potrebbe anche partire a una cifra inferiore. La Roma, infatti, ha bisogno di liquidità per chiudere altri colpi a cui sta lavorando. L’ultimo nome riguarda un altro giovane italiano: Davide Frattesi. Per il 22enne ora al Sassuolo sarebbe un ritorno a Trigoria, questa volta per prendersi un posto da titolare nella mediana di Mou. In molti danno la trattativa per ben avviata. L’ultimo indizio è arrivato dalla sorella di Frattesi, che su Instagram ha condiviso una pagina della Gazzetta dello Sport. Il titolo? “Davide già sogna il ritorno a casa”.