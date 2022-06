Alzare l’asticella, ma non snaturando la propria filosofia. E’ questa la linea del Milan per la prossima stagione, che non è una stagione qualunque: i rossoneri sono campioni d’Italia, giocheranno la Serie A per difendere il titolo e la Champions con lo scudetto sul petto e in prima fascia nei gironi. Perciò la campagna acquisti, in attesa di definire il passaggio societario, sarà ambiziosa ma non discostandosi troppo dalla strategia che il duo Maldini-Massara ha posto come base per la stagione vittoriosa: giovani e anche forti. Magari più affermati di quel che erano i vari Kalulu e Tonali, però: e dunque ecco che si punta forte il talentino belga Charles De Ketelaere, trequartista che con la maglia del Bruges nell’ultima stagione ha fatto stropicciare gli occhi al mondo.

Costa 40 milioni: ma si può fare, ha 21 anni e se dovesse mantenere le aspettative, i presupposti ci sono tutti, il Milan avrebbe in casa un patrimonio sportivo ed economico notevole. Cresciuto nelle giovanili del Bruges ha esordito nel 2019 in prima squadra, a 18 anni, collezionando 25 presenze tra Pro League, Coppa del Belgio, Champions ed Europa League, con 2 gol. Titolare fisso nella stagione successiva, dove ha messo insieme 46 presenze e 6 gol. Poi l’esplosione definitiva nell’ultima con 45 presenze e ben 18 gol.

Forte fisicamente, è alto più di un metro e 90 per 80 chili di peso, De Ketelaere, oltre ad avere ottima propensione al dribbling e un gran bel sinistro, colpisce per saggezza e capacità di leggere tempi e momenti di gioco: caratteristica molto importante, più delle altre in un campionato fortemente tattico come la Serie A.

Si può fare, dunque: potrebbe essere proprio De Ketelaere il colpo grosso del Milan per la nuova stagione, incassato già il sì di Origi e con un occhio puntato sempre su Renato Sanches del Lille. Un colpo da mettere a segno quest’estate, però: poi ci sono i mondiali in Qatar, se Charly col Belgio diventasse protagonista a quel punto la concorrenza per il Milan potrebbe diventare proibitiva.