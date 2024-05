Dopo l’inizio di settimana dedicato alla Champions League, è tempo del giovedì di Europa e Conference League. Con le italiane protagoniste, dato che Roma, Atalanta e Fiorentina sono tre delle otto squadre rimaste nelle semifinali delle rispettive competizioni. Sulla carta la sfida più difficile è quella dei giallorossi, che affronteranno il Bayer Leverkusen, la corazzata campione di Germania imbattuta da 46 partite.

Europa League – Sia la Roma sia l’Atalanta giocheranno la loro semifinale di andata questa sera alle ore 21. I giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico il Leverkusen, che ha da poco festeggiato il primo Meisterschale (lo “scudetto” tedesco) della sua storia. Con una striscia di imbattibilità di 46 gare, i tedeschi non sembrano avere punti deboli: toccherà alla Roma rinvigorita dalla gestione De Rossi cercare di individuarli e colpirli. Il club della Capitale al momento è quinto nella classifica di Serie A, una posizione sopra l’Atalanta che stasera volerà in Francia sul campo dell’Olympique Marsiglia. I francesi faticano in Ligue 1, dove sono precipitati al settimo posto, ma in Europa hanno sconfitto prima il Villareal e poi il Benfica (ai rigori) e per questo non sono da prendere sottogamba. Ma i bergamaschi, reduci dai quarti passati contro i giganti del Liverpool, hanno tutte le carte in regola per superare anche questo avversario.

Conference League – Al via anche le semifinali di andata della terza competizione europea, in cui è impegnata la Fiorentina. Gli uomini di Vincenzo Italiano cercano la seconda finale consecutiva, dopo quella del 2023 con il West Ham, ma prima dovranno liberarsi dell’ostacolo Club Brugge. Ai quarti di finale i belgi hanno battuto in entrambe le gare i greci del Paok Sakonicco, mentre i viola hanno superato con qualche difficoltà i cechi del Viktoria Plzeň. La Fiorentina disputerà la prima gara in casa e la partita è in programma per le 21:00.

Dove vederle – Le gare delle italiane potranno essere viste sui canali Dazn e Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio), oltre che in diretta streaming su Now TV. La Roma e la Fiorentina saranno trasmesse anche in chiaro: la prima su Rai 1, mentre la seconda su TV8, che successivamente proporrà l’Atalanta in differita.