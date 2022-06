Scamacca al Psg? Secondo il Corriere dello Sport anche i francesi avrebbero puntato il centravanti del Sassuolo e dell’Italia: naturalmente per Al Khelafi non ci sarebbero problemi a soddisfare la richiesta degli emiliani che da notoria fucina di talenti italici è bottega cara e chiede 40 milioni di euro. Scamacca era già seguito dalle big italiane: dal Napoli, che ne vorrebbe fare il centravanti titolare in caso di partenza di Osimhen, all’Inter, fino al Milan in particolare.

E proprio i tifosi rossoneri si sono scatenati di fronte all’interesse del Psg, in alcuni casi ironizzando sul costo: “40 milioni? Sono più i milioni delle presenze in A” (falso, Scamacca ha 65 presenze in A all’attivo con 24 gol, ndr). “Ma quelli del Sassuolo valgono tutti 40 milioni?” (riferimento al prezzo chiesto per Berardi, e a quello pagato dalla Juventus per Locatelli tra costo fisso e premi). E c’è poi chi, sempre tra i tifosi rossoneri ipotizza un futuro non proprio roseo a Scamacca nel caso effettivamente vada al Psg: “Farà la fine di Berardi, che gioca ancora in provincia”. Oppure: “Tempo un anno e il Psg lo cederà in prestito gratuito dopo una stagione intera in panchina. Vada pure, farà la fine di Icardi”. Infine l’ipotesi che l’interessamento sia solo strategia: “Ho l’impressione che il Psg sia solo una velina del Sassuolo per dire…heiii venite a prenderlo, ma il Milan per più di 15 milioni non lo prende. P.S: speriamo di non prenderlo comunque”. Avete presente la favola della volpe e l’uva?