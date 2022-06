Una carezza al nuovo arrivato e un po’ di pressione sugli avversari di sempre. Giorgio Chiellini vuole ancora concedersi un po’ di tempo per combattere su un campo da calcio (negli Stati Uniti), ma già ragiona e parla da dirigente. Lo ammette lui stesso: “Mi piacerebbe una parte dirigenziale nel mondo del calcio”.

La carezza è per Federico Gatti, centrale del Frosinone in prestito dalla Juventus, che ha esordito in azzurro contro l’Inghilterra: “Mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l’Argentina. E’ un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media. Deve lavorare. Non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la Nazionale. E’ un ragazzo di sicuro valore“, dice Chiellini parlando a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1.

Poi arriva la risposta alla più classica delle domande: chi vincerà il prossimo scudetto? “L’Inter è davanti a tutti nonostante abbia perso questo scudetto”, risponde Chiellini. Che ragiona anche sul calciomercato: “Dybala all’Inter e Di Maria alla Juve? Le squadre – commenta – vanno giudicate nella loro completezza, presto ora per parlare, da soli non vince più nessuno. Bisogna trovare la giusta alchimia di gruppo per superare i valori di un avversario più forte”.