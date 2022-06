Stadio esaurito da giorni, entusiasmo alle stelle, una città in febbrile attesa. Champions League? Scudetto? No: finale dei play off di Serie C. Ma quando si parla di Palermo l’entusiasmo non conosce categoria e così la gara di ritorno contro il Padova si bagna di un record incredibile: ci saranno più spettatori sugli spalti siciliani, infatti, che in tutte le altre sfide decisive per assegnare un titolo giocate nella stagione 2021/22 tra A, B e C. Il numero di tifosi presenti – compresi i 357 in arrivo da Padova – supererà infatti quelli di Reggio Emilia per lo scudetto del Milan in A e quelli di Lecce, Cremonese e Pisa in B. Peraltro, nella stagione appena conclusa, solo Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina hanno superato il numero di spettatori di Palermo, a dimostrazione di un amore incondizionato per i rosanero, a prescindere dalla categoria. E poiché la passione non conosce confini, Palermo-Padova sarà visibile, oltre che su Rai 2, anche dagli italiani residenti all’estero, grazie alla liberatoria concessa a Rai Italia dalla Lega di Serie C: la diretta inizierà alle 21.05, subito dopo il Tg2 (calcio d’inizio alle 21.15), con il commento di Giuseppe Galati e Mario Somma e le interviste di Lucio Michieli.