Come nove anni fa. O quasi. La Serie A non è solo incastri per le competizioni europee, ma è anche lotta per la salvezza. E le proiezioni riportano alla stagione 2014/2015, quando terzultimo arrivò il Cagliari con 34 punti e si salvò al pelo l’Atalanta con 37. Un’era fa. Perché i nerazzurri (ai tempi allenati prima da Colantuono, poi da Reja) ora lottano per la Champions League, ma soprattutto perché il divario che si era creato tra la terzultima e le squadre più avanti era di almeno sette punti. Ora, lo scenario è molto diverso: l’Udinese, a quota 29, dista solo 2 punti da terzultima, quartultima e quintultima (Empoli, Frosinone e Verona); e il Cagliari, sestultima, è a quota 32. Quando mancano quattro partite alla fine del campionato, ogni gara avrà un valore pesantissimo.

Serie A 2023/2024: la classifica a 4 giornate dal termine

13) Lecce 36 punti

14) Cagliari 32 punti

15) Empoli 31 punti

16) Frosinone 31 punti

17) Verona 31 punti

—————————

18) Udinese 29 punti

19) Sassuolo 26 punti

20) Salernitana 15 punti (aritmeticamente in Serie B)

Serie A 2023/2024, chi retrocede? Le proiezioni

Quattro partite, dodici punti a disposizione. E almeno (almeno) sei squadre coinvolte, partendo dal Sassuolo penultimo a 26 e arrivando appunto al Cagliari che si trova sei punti sopra. Solo il Lecce sembra essere più tranquillo, vista la distanza di sette punti dalla retrocessione. Ma attenzione agli scontri diretti che non sono pochi. Proprio il Lecce domenica 5 maggio sarà impegnato a Cagliari, mentre l’Empoli ospiterà il Frosinone. La settimana successiva? Lecce-Udinese. Quella dopo ancora? Udinese-Empoli. Mentre all’ultima di campionato sempre i friulani affronteranno il Frosinone. La squadra del nuovo allenatore Cannavaro, di fatto, ha nelle sue mani buona parte del percorso salvezza.

Serie A: le quote salvezza degli ultimi 10 anni

22-23: 32

21-22: 31

20-21: 34

19-20: 36

18-19: 39

17-18: 36

16-17: 33

15-16: 39

14-15: 35

13-14: 33

Al momento, se si calcolano gli ultimi dieci anni di campionato, la media punti per arrivare alla salvezza è di 34,8, che se si arrotonda diventano 35. Come nove anni fa. In qualche stagione, ne sono bastati molti di meno: negli ultimi due anni ne sono serviti 31 (stagione 21/22) e 32 (22/23), mentre nei campionati 15/16 e 18/19 ne erano serviti addirittura 39. La proiezione porta quindi a chiedersi: basteranno 35 punti per salvarsi? Visti gli scontri diretti e in generale il calendario per le squadre impegnate a non retrocedere, la risposta sembra essere affermativa.

Serie A 2023/2024, spareggio salvezza: cosa dice il regolamento

Ma cosa succederebbe nel caso in cui terzultima e quartultima finissero a pari punti? Come lo scorso anno, si giocherebbe lo spareggio per la salvezza. A vincerlo fu il Verona sullo Spezia in una gara secca, mentre il nuovo regolamento ha stabilito che si giochino due partite (andata e ritorno) da stabilire in base alla classifica avulsa. Classifica che andrebbe a determinare lo spareggio anche nel caso in cui ci fossero più squadre a pari punti (dovranno giocare solo terzultima e quartultima) e che potrebbe rendere ancora più avvincente il finale di un campionato molto combattuto.

Il tutto, senza considerare un altro fattore: quello della qualità. L’aumento della quota salvezza, è indicatore di un campionato più divertente? Difficile dare una risposta, soprattutto se si pensa che, ai piani alti, lo scudetto sia stato vinto a sei giornate dal termine. Ma il livello di tensione sarà di certo molto: lo spettacolo non ne guadagnerà; l’agonismo sì.