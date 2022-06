Manca sempre meno alle nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due, infatti, convoleranno a nozze a fine agosto, come anticipato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Dunque è tempo di festeggiare e lo sa bene la ‘Divina’, svegliata in piena notte dalle amiche per l’addio al nubilato. Direzione Formentera: tutto documentato sui social. Prima con un post che le raffigura insieme armate di bagagli e vestiti a tema: “Sono arrivate all’1:45, ripeto all’1:45 – ha scritto l’ex campionessa di nuoto -. Detto questo, si parteeee! Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo“. Poi eccole in spiaggia con tanto di costume con la scritta: “Fede’s squad”. In seguito festa e divertimento – che dovrebbe durare fino a domenica – tra locali e mare. La versione di Federica Pellegrini in Marilyn Monroe è esilarante: “Come Marilyn… dopo due birre”, ha scritto la 33enne. E ancora le amiche l’hanno immortalata in viaggio, con il velo da sposa in testa e durante un sonno profondo: “Hai fatto serata?”, hanno ironizzato loro sui social. “Mi avete svegliata in piena notte!!”, la replica di Federica. E il futuro sposo (complice della sorpresa)? Ovviamente in piscina: “Amo tutto questo”, ha scritto lui su Instagram inquadrando la vasca.