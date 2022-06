Cerca la mamma biologica su TikTok e lo fa perché vuole ringraziare chi l’ha messa al mondo. La storia è quella di Maria Elena Lombardo, 24 anni, genovese. Maria Elena è stata adottata a poche settimane di vita. Era il gennaio del 1998. Ora vuole sapere chi gliel’ha data, la vita, per dire grazie alla “bambina di 15 anni – l’età di sua madre quando l’ha partorita – e per parlarle, ma niente di più”. “Non ho intenzione di iniziare un rapporto. Se non se la sente, lo capisco”, dice. La 24enne spiega che i suoi genitori adottivi sono stati tutto quello che un bimbo possa volere e desiderare ma vuole sapere se la mamma biologica ha dei lineamenti nei quali può riconoscersi, se ci sono fratelli o sorelle. Maria Elena è riuscita a trovare un’infermiera che si ricordava della sua giovanissima mamma e di lei.