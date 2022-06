Una crisi annunciata. O quasi. Mentre la clamorosa rottura tra Shakira e Gerard Piqué tiene banco nei siti e sui giornali di mezzo mondo, spuntano dal recentissimo passato alcuni segnali che – letti col senno di poi – già facevano trapelare che le cose tra la pop star e il difensore del Barcellona non funzionassero da tempo. Se l’addio è stato certificato con ufficialità dal comunicato stampa vergato dalla cantante il 4 giugno scorso, quando già era impossibile arrestare le voci di tradimento da parte del compagno con una hostess ventenne, le prime crepe in realtà erano emerse tra le righe già alcune settimane prima. Il primo segnale, notato dai più attenti, sono state le foto sui social: dal 14 febbraio scorso non c’è traccia di uno scatto di coppia e sempre più spesso la cantante si faceva ritrarre solo con amici o con i due figli Milan e Sacha, con cui nei giorni scorsi è rientrata a Barcellona da Ibiza (mentre l’ex compagno volerà lontano da tutto e tutti, alle Maldive, in compagnia con il compagno di squadra Riqui Puig per poi rientrare in Spagna il 18 giugno per il matrimonio di un altro collega, Jordi Alba).

Mentre dopo dodici anni Shakira e Piqué progettano le loro nuove vite da single, c’è chi ha notato come la cantante avesse in qualche modo preannunciato l’arrivo di una tempesta personale ma drammaticamente mediatica. Nel corso di un’intervista televisiva, lo scorso 27 maggio aveva infatti parlato del suo nuovo singolo e rispondendo alle sollecitazioni di una giornalista a proposito di alcuni testi delle sue canzoni incentrate sull’amore e sui rapporti di coppia, aveva detto: «Succede a tutti noi. Credi di essere in una relazione sincera, ma non è reale come pensavi». Una mezza confessione, insomma. Altro che favola a lieto fine: tutto era già stato minato dalle voci insistenti sulle scappatelle del giocatore imprenditore, dalla movida esagerata nei club di Barcellona con i compagni di squadra e dalle indiscrezioni sul castello di bugie crollato davanti all’evidenza dei fatti. E rischia di essere solo l’antipasto, visto che dal Brasile la modella playmate Suzy Corts minaccia di rivelare il contenuto dei messaggi hot che il calciatore gli ha inviato tra il 2016 e il 2018. Ecco, dunque, che il testo di Te Felicito, l’ultimo singolo di Shakira, acquista un altro senso: «Ho capito che sei falso. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un’altra delle tue voglie. Per completarti mi sono fatta a pezzi. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo», canta Shakira. Più diretta di così, non si può.